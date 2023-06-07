«Очки снабдили функцией определения сердечного ритма»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках очков смешанной реальности от Oppo, а также о том, почему компания решила распространять их бесплатно среди разработчиков в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Oppo представила очки смешанной реальности. Модель MR Glass Developer Edition анонсировали на профильной выставке в Калифорнии Augmented World Expo. Инженеры китайского вендора снабдили новинку процессором Snapdragon XR2+, фирменной быстрой зарядкой SUPERVOOC, парой внешних RGB-камер, экраном с частотой 120 Гц, бинокулярной технологией VPT (Video Pass Trough) и линзами так называемого типа pancake.

Такие же, например, используются в гарнитуре смешанной реальности запрещенной в России компании Meta. Кроме того, разработчики снабдили гаджет функцией определения сердечного ритма. О стоимости очков никакой информации нет и, скорее всего, не появится.

Компания Oppo решила распространять MR Glass бесплатно среди разработчиков в Китае. Отсюда и приставка в названии Developer Edition. Таким способом вендор намерен привлечь больше специалистов и стимулировать инновации в области смешанной реальности на конкретной платформе — Snapdragon Spaces. К ней относятся устройства, работающие на компонентах Qualcomm, оптимизированные для производительности и одновременно низкого энергопотребления.

К ключевым функциям Snapdragon Spaces относятся отслеживание местоположения, распознавание изображений, объектов, отслеживание рук, пространственное картографирование, обнаружение плоскостей и понимание сцены. Среди пионеров платформы Snapdragon Spaces наряду с Oppo числятся Lenovo, Motorola и Xiaomi. Чуть позже в партнеры записались и некоторые глобальные телеком-операторы: японский NTT DoCoMo, американский T-Mobile и немецкий Deutsche Telekom.

В качестве набора разработчика MR Glass Developer Edition будут распространяться компанией со второй половины года. Отмечу, что это далеко не первые умные очки, произведенные Oppo. После дебютной концептуальной версии 2019 года, компания выпустила три модели: AR Glass, Air Glass и Air Glass 2.