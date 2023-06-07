ЗакС в первом чтении одобрил проект курортного сбора

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 7 июня в первом чтении одобрили законопроект о введении в городе курортного сбора для туристов с 1 октября 2023 года, передает корреспондент «Ъ-СПб». Против проголосовал один человек, за — 42, воздержались — трое.

Как следует из проекта, до 31 марта 2024 года сумма сбора составит ноль рублей. Взимать плату в размере 100 руб. начнут с 1 апреля. День заезда при исчислении сбора учитываться не будет. Вырученные средства, как говорится в законопроекте, потратят на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству объектов курортной инфраструктуры города. Какие объекты нуждаются в поддержке решат по результатам опросов жителей и гостей города.

Депутаты интересовались, насколько удачно вводить эксперимент сейчас и не заставит ли это туристов не заселяться в отели, а снимать квартиры или апартаменты.

«Учитывая, что в Петербург количество объектов для временного размещения достигает до 1205 единиц, предположительный объем поступлений в бюджет в 2024 году (за 9 месяцев) может составить 310 млн руб.»,— сказал представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко. Он же назвал 100 руб. в день «не очень большой величиной». «Необходимо внедрить комплексную информационную систему «Курортный сбор Санкт-Петербурга» для прямого взаимодействия между объектами размещения и комитетом по развитию туризма»,— заключил господин Сухенко.

Ранее предполагалось, что собирать деньги с туристов начнут с 1 августа 2023 года, однако сроки начала эксперимента перенесли.

Подробнее о том, как может выглядеть курортный сбор в Петербурге — в материале «Курортному сбору дали отпуск».

Надежда Ярмула

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