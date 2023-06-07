«Цель мероприятий — вдохновить и объединить дизайнеров»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о мероприятиях и участниках выставки дизайна в Копенгагене, в том числе о компании Moroso.

С 7 по 9 июня в Копенгагене проходит уже 10-я выставка 3daysofdesign. Дизайн тут, разумеется, в центре внимания. В выставочных залах, на улицах и в мастерских датской столицы проходят различные мероприятия, первостепенная цель которых — вдохновить и объединить международное сообщество дизайнеров.

Один из участников — итальянская компания Moroso. Она организовала дискуссию на тему «География Moroso. Карта сотрудничества» в Центре дизайна. Марко Саммичели, директор музея итальянского дизайна на Триеннале Милано и знаток датской культуры, беседует с Метте Барфод, главным редактором журнала Ark. Сопровождает дискуссию выставка с экспонатами, демонстрирующими открытость Moroso миру и созданные под влиянием культуры разных стран предметы интерьера.

Так, Rows от Патрисии Уркиолы напоминает работы французского художника Амеде Озанфана. Другой экспонат — диван Gogan — отсылка к японскому саду с галькой. Всего в копенгагенской выставке участвует 290 брендов, и это рекорд за 10 лет. Много, разумеется, мебельных и интерьерных, но не только.

Среди участников есть специалист по уходовым средствам, парфюмам и ароматам для дома Aesop. У компании давние отношения с Фабио Вогелем и его Vogel Studio. Совсем недавно, например, он создал бронзовый держатель для благовоний Aesop. Во время 3daysofdesign в магазине Aesop будет представлена инсталляция, демонстрирующая работы Вогеля, а также экспозиция, рассказывающая о процессе их создания.