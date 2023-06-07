Еще один житель Удмуртии попал в больницу из-за отравления суррогатным алкоголем

В столице Удмуртии в токсикологическое отделение Городской клинической больницы №6 поступил 41-летний мужчина. Пациент имеет признаки отравления суррогатным алкоголем, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Анализ выявил содержание метанола в крови мужчины. Состояние пациента оценивается как тяжелое, в частности у мужчины выявили расстройство зрения.

Причиной отравления могла стать бутылка с алкоголем, выпить из которой ему предложил незнакомый мужчина.

Напомним, в результате отравления суррогатным «сидром» в республике погиб 20-летний молодой человек. Пострадала также 34-летняя женщина, состояние которое оценивается как тяжелое.