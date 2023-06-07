В Краснодаре жильцам многоэтажки, пострадавшей от взрыва, выплатили 590 тысяч рублей компенсаций

В Краснодаре выплатили первые компенсации на общую сумму 590 тыс. руб. жильцам пятиэтажного дома на улице Клинической, поврежденного при взрыве бытового газа 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Средства получили 24 семьи. Второй список жильцов на выплату компенсаций будет сформирован из пострадавших, занимавшихся восстановлением или сбором необходимых документов.

«Продолжается демонтаж поврежденных конструкций. График работ пришлось серьезно корректировать из-за непростых погодных условий»,— говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения все еще находятся 18 человек, среди которых трое детей.

После взрыва бытового газа в доме на улице Клинической, 18 произошел пожар. При происшествии пострадала женщина. С ожогами ее доставили в больницу. В настоящее время на территории введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Анастасия Донскова

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