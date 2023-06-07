Против фигурантов дела «Весны» возбудили новое уголовное дело

На бывших активистов «Весны» (признана иностранным агентом и экстремистской организацией) Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, а также члена петербургского территориального избрикома от «Яблока» Василия Неустроева и блогера из Твери Яна Ксенжепольского завели уголовное дело сразу по нескольким составам, включая организацию экстремистского сообщества и призывы против безопасности государства.

Как сообщили правозащитники из «Первого отдела» в своем Telegram-канале в среду, 7 июня, всех четверых и еще одну девушку задержали и этапировали в Москву для допросов в столичный СК России. Там, по информации организации, им собираются предъявить обвинения, а уже на следующий день доставить в Басманный суд, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения.

Уточняется, что Валентину Хорошенину вменяют организацию экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Василия Неустроева, который не был активистом «Весны», также подозревают в организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Вдобавок он проходит статьям о распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ), публичным призывам к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности (ч. 3 ст. 280.4 УК РФ) и создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК). В чем подозревают господина Ксенжепольского — на данный момент неизвестно, так как защитнику не удалось попасть на допрос. При этом отмечается, что ему уже предъявили обвинение. С фигурантами сотрудничают адвокаты «Первого отдела».

Накануне в Санкт-Петербурге у Затеева, Хорошенина и Неустроева прошли обыски. Неустроеву спилили дверь и вывели из в наручниках. Евгений Затеев и Валентин Хорошенин в настоящий момент фигурируют в деле о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). В движении заявляли, что связывают преследование с активностью «Весны» в преддверии 9 мая, когда активисты анонсировали антивоенные акции на торжественных мероприятиях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение «Весна» включено в реестр организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Андрей Кучеров

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