Парламент Хакасии не смог принять рекомендацию о проведении выборов в один день

Верховный совет (ВС) Республики Хакасия не принял рекомендацию к избирательной комиссии региона о проведении голосования на выборах в сентябре 2023 года в один день. Сессия республиканского парламента состоялась 7 июня.

По данным пресс-службы ВС, за такую рекомендацию проголосовали 19 депутатов, присутствовавших на сессии, при 13 против и шести воздержавшихся. Для принятия же положительного решения требовалось 26 голосов (более половины от установленного числа депутатов).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ограничить голосование одним днем предложил руководитель фракции КПРФ Григорий Назаренко. По его мнению, «в период проведения специальной военной операции и восстановления освобожденных территорий необходима экономия бюджетных средств».

В сентябре в Хакасии состоятся выборы депутатов ВС и городского совета Абакана.

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Валерий Лавский