В Курганской области изъяли крупную партию опасного сидра из Самарской области

В Шадринске Курганской области изъяли крупную партию опасного сидра из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Россси по региону.

Всего было изъято более 500 тар опасной алкогольной продукции общим объемом 17 тыс. л. Владелец сети магазинов различных напитков сам вывез их на склад, узнав о возможных последствиях их употребления. В настоящее время хранение опасного алкоголя находится находится под контролем полиции.

Жертвами отравления напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области, стали более 30 человек. Еще несколько десятков человек госпитализированы.

На ситуацию отреагировали депутаты Госдумы. Представитель ЛДПР Ярослав Нилов предложил при производстве метанола придавать ему характерные цвет и запах, а также проверять документы, по которым спиртное передают на реализацию в розницу. Депутат Александр Хинштейн назвал ситуацию результатом обычной для региона коррупции.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Самарский продукт" травит Россию».

Андрей Сазонов