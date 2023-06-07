Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о групповом проекте, автором которого выступил художник Гоша Острецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Год назад в арт-пространстве «Винзавода» появилась новая выставочная институция — галерея a-s-t-r-a. Вообще, «astra» на латыни «звезда», а что имела виду хозяйка площадки Алина Крюкова, надо спросить у нее.

Институция очень активная, принимает участие практически во всех отечественных конференциях, арт-слетах и ярмарках. Вот, кстати, только что прошла первая ярмарка графики в Нижнем Новгороде, обязательно узнаю у участников, как успехи.

Сейчас на «Винзаводе» a-s-t-r-a открыла новый проект — групповую выставку «Мир идей». Задумка одного из любимых моих художников Гоши Острецова, всего 11 участников. Еще Олег Котельников, Даша Кротова, Сергей Пахомов, Дмитрий Кавка, Ольга Божко, Роман Савченко, Кристина Ятковская, Наталья Стручкова, Людмила Константинова, Петр Быстров.

Все авторы являются членами независимого сообщества «Вглаз», основанного Острецовым в 2008 году и в целом объединяющего порядка 20 участников. Искусствоведы говорят о них так: сложный нарратив, яркие визуальные образы, использование нетрадиционных медиумов, концептуальное осмысления выставочного пространства, — главные особенности в художественной практике объединения «Вглаз».

Они участвовали в огромном количестве российских и международных выставок и ярмарок, их работы есть в собрании Чарльза Саатчи. Ну, помните, того, кто открыл движение YBA — Young British Artists.

В 2010 году участники самоорганизации «Вглаз» создали собственное одноименное издание. Тогда на арт-сцене царил высоколобый «Художественный журнал», с его доминацией текста. А авторы «Вглаза» главный содержательный акцент сделали собственно «на визуалке», на работах художников как альтернативе «ХЖ».

Интересно, что они очень разные и по возрасту, здесь есть представители искусства 1980-х, 1990-х и нулевых; и даже по видам искусства, не говоря уже о стилях.

Для примера: Острецов — яркий представитель отечественного поп-арта, осложненного привычной отечественной же концептуальностью. А Оля Божко узнаваемо вяжет из шерстяных ниток слова и знаки, продолжая, опять же, родную традицию леттризма, то есть словоцентричности.