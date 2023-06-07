Главой администрации Новошахтинска вновь назначен Сергей Бондаренко

Новошахтинская городская дума 6 июня назначила Сергея Бондаренко на должность главы администрации города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Новошахтинска Сергея Бондаренко Фото: Telegram-канал главы администрации Новошахтинска Сергея Бондаренко

Решение о назначении было принято единогласно, после чего с господином Бондаренко был заключен контракт. К исполнению обязанностей градоначальник приступил с 7 июня.

Напомним, Сергей Бондаренко, возглавлявший администрацию Новошахтинска с 2019 года, подал в отставку по собственному желанию в апреле текущего года. В своем Telegram-канале бывший глава администрации сообщил, что решение обусловлено его состоянием здоровья.

«После прохождения обследования, приму решение буду ли я участвовать в конкурсе на должность главы администрации города Новошахтинска, который состоится в конце мая, начале июня этого года»,— написал тогда Сергей Бондаренко.

Анастасия Назарова