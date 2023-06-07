Alias Group подвел итоги проекта для будущих архитекторов и урбанистов

Инвестиционный холдинг Alias Group подвел итоги социального проекта «Создаем комфортную среду» для будущих архитекторов и урбанистов, в котором приняли участие старшеклассники Екатерининской гимназии №36 в Краснодаре.

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Ключевая цель проекта — детально рассказать школьникам о такой интересной и творческой профессии как архитектор и помочь им определиться с выбором будущей специальности. Инициатором идеи проведения интенсива «Создаем городскую среду» выступил основатель Alias Group, депутат ЗСК Борис Юнанов.

«Совместно с руководством Екатерининской гимназии №36 мы приняли решение провести такую образовательную программу, чтобы дать ребятам возможность узнать больше о профессиях, связанных с архитектурой и городской средой. Многие школьники, переходя в старшие классы, не могут определиться с выбором специализации, и подобные проекты помогают им в этом. На протяжении всего интенсива школьники получали актуальные и полезные знания, которые они применили в творческой практике. Сегодня мы наградили самых ярких, но я уверен, что каждый участник вынес для себя пользу и новый ценный опыт»,— сказал Борис Юнанов.

В проекте участвовали 25 старшеклассников, которые интересуются архитектурой и готовы в будущем изучать основы профессии. В рамках двухнедельного интенсива они прошли тренинги и мастер-классы, посетили экскурсии по городу, узнали об основных архитектурных стилях. Специально для участников проекта «Создаем комфортную среду» лекции прочитали представители «Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края» — заместитель руководителя Наталья Машталир и начальник отдела перспективного развития Валерий Евсеев. Полученные знания помогли ребятам подготовить собственные проекты в области архитектуры и урбанизации.

В финал вышли 5 работ. Победительницей стала Марьяна Попелышева, которая представила проект под названием «SKY CITY». Она спроектировала целый современный город, в котором предусмотрела все современные архитектурные наработки и добавила много собственных смелых идей. Профессиональное жюри по достоинству оценило ее работу.

Все участники были отмечены памятными дипломами и получили ценные призы. Также финалисты поедут отдыхать на море в лагерь «Академия лидерства». Победительнице конкурса «Создаем комфортную среду» Марьяне Попелышевой холдинг сделал дополнительный подарок — оплатит обучение в Кубанском государственном технологическом университете по уже выбранной профессии — архитектор. Кроме того, Alias Group берет ее под кураторство с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Стоит отметить, что программу интенсива разработали сотрудники Alias Group: директор департамента по работе с персоналом Юлия Зайцева, руководитель отдела обучения и развития персонала Анна Шамкий, бизнес-ассистент Виктория Шикова. Они также полностью сопровождали ребят на всех этапах обучения.

Основной блок занятий прошел на базе проектного бюро Archivista. Ребят погружали в тонкости работы архитектора, прорабатывали с ними будущие проекты, которые они должны были представить компетентному жюри.

«Интенсив прошел активно и креативно. Ребята большие молодцы, с удовольствием приходили на лекции и практические занятия — отдача была полной. Все задачи по проведению интенсива были выполнены в полном объеме согласно запланированного графика и даже больше, получилось наладить коммуникацию между старшеклассниками и сотрудниками»,— рассказала директор архитектурного бюро Archivista Маргарита Авдышева.

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