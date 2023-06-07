Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Совет федерации одобрил законопроект о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Теперь документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину, который ранее заявлял, что одним из промежуточных итогов российской военной операции на Украине стало то, что Азовское море стало внутренним морем РФ.

Решение о денонсации договора российские сенаторы приняли на пленарном заседании Совфеда.

«В результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азово-Керченской акватории, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. В связи с этим Договор утратил свою актуальность и предлагается его денонсировать»,— говорится в заключении комитета Совета федерации по международным делам на закон о денонсации. Сенаторы с этими аргументами согласились.

Поводом для аннулирования международной договоренности о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива стала утрата Украиной статуса прибрежного государства после перехода в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Москва и Киев подписали соответствующий документ 24 декабря 2003 года. Тогда стороны отмечали важное значение акватории для экономического развития государств, а также были убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами «исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины».

Соглашение предусматривало линию разграничения акватории Азовского моря, свободу судоходства для торговых и военных судов обеих стран, свободу доступа кораблей третьих государств к портам России или Украины в оговоренном порядке, а также российско-украинское сотрудничество в области судоходства.

Подробнее о договоре — в справочном материале «Ъ».

Александр Кислов