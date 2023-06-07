Саратовский губернатор пригрозил автобусным перевозчикам облцентра судами

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал ситуацию с городским транспортом в регцентре. Чиновник высказался в своем Telegram-канале.

Господин Бусаргин сообщил, что перевозчик, работающий на автобусном маршруте № 90, закупил 36 машин, чтобы довести до нормы их количество на линии: «Пока интервал движения и количество транспорта не соответствуют условиям контракта». Губернатор напомнил: мэрия обратилась в суд для лишения пензенского ООО «Дилижанс-2» лицензии.

После жалоб горожан перевозчик автобусного маршрута № 6 пообещал до конца июня довести количество машин до нормы. В противном случае, заверил глава региона, власти обратятся в суд.

Большая часть претензий саратовцев насчет автобусов № 11 и 53 касается чистоты и отношения водителей. Министерство транспорта Саратовской области усилит контроль — запланированы еженедельные рейды.

Дарья Васенина