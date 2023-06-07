Из-за засухи режим ЧС может быть введен на всей территории Новосибирской области

В Новосибирской области может быть введен режим ЧС из-за засушливой погоды. «Я думаю, что ближайшая неделя будет определяющая», - сказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко (цитата по «Интерфакс»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Купинском районе, на этой неделе он был введен в Баганском районе. Также готовится введение режима в Чистоозерном, Карасукском, Краснозерском и Кочковском районах.

По данным Западно-Сибирского УМС, в регионе 7 июня температура воздуха составила +34, +39 градусов. Ослабление жары ожидается с пятницы: 9 июня температура воздуха составит 28, +33 местами +22, +27. В субботу: +19, +24, по юго-востоку до +29.

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Оксана Павлова