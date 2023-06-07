«Газпром» может построить бизнес-центр у станции метро «Лесная»

ПАО «Газпром» изучает возможность строительства нового бизнес-центра в районе станции метро «Лесная» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Предполагается, что в здании могут разместиться сотрудники компании.

Как сообщает 7 июня «Деловой Петербург», городской комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план земельного участка по адресу: Земледельческая улица, 10В. Предполагаемый вид использования — деловое управление, говорится в материалах КГА. В настоящий момент на этом участке расположена автомобильная парковка.

По данным ЕГРН, с марта 2022 года участком площадью более 1 га владеет ПАО «Газпром». Предыдущий владелец участка — ООО «Интранс» — мог заработать на продаже земли около 173 млн рублей, следует из отчетности компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга под новый отель с рестораном предполагается приспособить исторический особняк З.Д. Мишукова на Дворцовой набережной.

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