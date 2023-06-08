Юридический консалтинг

№ Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Б1» 519 212 группа 2 «Кэпт» 415 185 группа 3 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 349 202 группа 4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 260 949 группа 5 «Росэкспертиза» 192 856 группа 6 «ЭйчЭлБи Рус» 151 047 группа 7 КСК ГРУПП 138 141 группа 8 «Мариллион» 48 999 группа 9 «Прайм аудит» 39 731 группа 10 «ЯНС-Аудит» 36 036 группа 11 «ФинЭкспертиза» 33 193 группа 12 «Налоги и финансовое право» 28 241 группа 13 «Пачоли» 26 211 компания 14 Группа «Бетерра» 21 295 группа 15 Ассоциация «Налоги России» 14 862 группа 16 «ЮСТИКОМ» 13 679 компания 17 Аудиторская группа «Капитал» 8 795 группа 18 АГ «Корсаков и Партнеры» 8 220 компания 19 Аудиторское Партнерство «НИКА» 7 942 компания 20 «Инвест-аудит» 7 399 компания