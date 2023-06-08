Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юридический консалтинг

Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника
1 «Б1» 519 212 группа
2 «Кэпт» 415 185 группа
3 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 349 202 группа
4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 260 949 группа
5 «Росэкспертиза» 192 856 группа
6 «ЭйчЭлБи Рус» 151 047 группа
7 КСК ГРУПП 138 141 группа
8 «Мариллион» 48 999 группа
9 «Прайм аудит» 39 731 группа
10 «ЯНС-Аудит» 36 036 группа
11 «ФинЭкспертиза» 33 193 группа
12 «Налоги и финансовое право» 28 241 группа
13 «Пачоли» 26 211 компания
14 Группа «Бетерра» 21 295 группа
15 Ассоциация «Налоги России» 14 862 группа
16 «ЮСТИКОМ» 13 679 компания
17 Аудиторская группа «Капитал» 8 795 группа
18 АГ «Корсаков и Партнеры» 8 220 компания
19 Аудиторское Партнерство «НИКА» 7 942 компания
20 «Инвест-аудит» 7 399 компания

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...