Аудит и консалтинг 08.06.2023, 00:01 Финансовый консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 Юникон 1 372 671 группа 2 «ФинЭкспертиза» 779 392 группа 3 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 362 635 группа 4 «Мариллион» 358 813 группа 5 «Бетерра» 240 281 компания 6 «Авуар» 194 744 группа 7 «Уральский союз» 150 764 группа 8 «ЭйчЭлБи Рус» 124 513 группа 9 Аудиторская группа «Капитал» 116 282 группа 10 «Интерком-Аудит» 83 319 группа 11 АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 72 969 компания 12 «Аудит-НТ» 71 028 компания 13 «ЯНС-Аудит» 68 988 группа 14 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 66 894 группа 15 «Прайм аудит» 54 146 группа 16 «Русаудит» 49 082 группа 17 АСБ 38 530 группа 18 «ВнешЭкономАудит» 37 220 группа 19 «Аудит-Вела» 36 605 группа 20 CBS group 36 434 группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.