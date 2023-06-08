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Коммерсантъ FM
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Финансовый консалтинг

Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника
1 Юникон 1 372 671 группа
2 «ФинЭкспертиза» 779 392 группа
3 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 362 635 группа
4 «Мариллион» 358 813 группа
5 «Бетерра» 240 281 компания
6 «Авуар» 194 744 группа
7 «Уральский союз» 150 764 группа
8 «ЭйчЭлБи Рус» 124 513 группа
9 Аудиторская группа «Капитал» 116 282 группа
10 «Интерком-Аудит» 83 319 группа
11 АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 72 969 компания
12 «Аудит-НТ» 71 028 компания
13 «ЯНС-Аудит» 68 988 группа
14 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 66 894 группа
15 «Прайм аудит» 54 146 группа
16 «Русаудит» 49 082 группа
17 АСБ 38 530 группа
18 «ВнешЭкономАудит» 37 220 группа
19 «Аудит-Вела» 36 605 группа
20 CBS group 36 434 группа

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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