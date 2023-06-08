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Коммерсантъ FM
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Налоговый консалтинг

Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника
1 «Б1» 4 413 305 группа
2 «Кэпт» 1 982 875 группа
3 «Уральский союз» 352 143 группа
4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 140 621 группа
5 «ФинЭкспертиза» 93 723 группа
6 «Налоги и финансовое право» 78 046 группа
7 «АКГ Бетроен» 75 790 компания
8 «Мариллион» 74 592 группа
9 Аудиторская Группа «Капитал» 58 227 группа
10 «Эталон» 51 638 группа
11 «Русаудит» 42 376 группа
12 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 37 603 группа
13 «Росэкспертиза» 28 729 группа
14 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 27 976 группа
15 «Сальдо-аудит» 27 675 компания
16 Группа ПРАУД 24 301 группа
17 Аудиторское Партнерство «НИКА» 23 486 компания
18 Группа «Бетерра» 21 371 группа
19 НВК 19 001 группа
20 «Кроу Аудэкс» 18 793 группа

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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