Налоговый консалтинг

№ Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Б1» 4 413 305 группа 2 «Кэпт» 1 982 875 группа 3 «Уральский союз» 352 143 группа 4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 140 621 группа 5 «ФинЭкспертиза» 93 723 группа 6 «Налоги и финансовое право» 78 046 группа 7 «АКГ Бетроен» 75 790 компания 8 «Мариллион» 74 592 группа 9 Аудиторская Группа «Капитал» 58 227 группа 10 «Эталон» 51 638 группа 11 «Русаудит» 42 376 группа 12 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 37 603 группа 13 «Росэкспертиза» 28 729 группа 14 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 27 976 группа 15 «Сальдо-аудит» 27 675 компания 16 Группа ПРАУД 24 301 группа 17 Аудиторское Партнерство «НИКА» 23 486 компания 18 Группа «Бетерра» 21 371 группа 19 НВК 19 001 группа 20 «Кроу Аудэкс» 18 793 группа