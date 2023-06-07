Минпромторг опроверг информацию о присвоении знака «Самарский продукт» контрафактному алкоголю

ООО «Анди», которое производило алкогольный напиток «Мистер Сидр», по версии следствия, вызвавший массовые отравления в регионах РФ, не имело знаков «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт». Также компания за выдачей указанных знаков ни на сидр, ни на другой продукт не обращалось. Об этом сообщает Минпромторг Самарской области.

«Знак "Самарский продукт" присваивается конкретному продукту, а не организации, сроком на два года. Производитель сидра ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта»,— говорится в сообщении.

При этом чиновники уточнили, что знак «Самарский продукт» был присвоен хмельному напитку, который производился на пивоваренном заводе ООО «Варка». Ранее крупные партии напитка, вызвавшего отравления, были обнаружены в нескольких регионах Поволжья. Он производился на частном пивоваренном заводе «Варка». На ситуацию отреагировали депутаты Госдумы. Представитель ЛДПР Ярослав Нилов предложил при производстве метанола придавать ему характерные цвет и запах, а также проверять документы, по которым спиртное передают на реализацию в розницу. Депутат Александр Хинштейн назвал ситуацию результатом обычной для региона коррупции.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Самарский продукт" травит Россию».

Георгий Портнов