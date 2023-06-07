ОПГ, занимавшаяся контрабандой леса, выявлена в Иркутской области

Сотрудники ГУ МВД Иркутской области предъявили обвинение в создании ОПГ фигурантам дела о контрабанде лесоматериалов за границу. Ранее правоохранители сообщали о задержании троих подозреваемых. По версии следствия, преступное сообщество создали два гражданина одного из государств Восточной Азии. Содействие в преступном бизнесе им оказывал владелец местного заготовительного предприятия, ранее судимый за совершение преступлений в лесной отрасли, сообщает ведомство.

Всего полицейскими обнаружено 20 незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере объемом более 2,5 тыс. куб м. Установлены 18 фактов контрабанды пиломатериалов на общую сумму свыше 100 млн руб.

Отмечается, что по месту жительства фигурантов, в офисе организации, на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины оперативниками проведены обыски. Изъяты транспорт, пиломатериалы, лес различных пород, документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В мае 2023 года в Красноярском крае завершено дело о контрабанде древесины на 230 млн руб. Обвиняемыми по нему проходят директор бухгалтерской фирмы, оказывающей услуги лесозаготовителям, а также фактический руководитель предприятия по переработке и экспорту древесины и пиломатериалов в КНР. Уголовное дело в отношении одного из фигурантов направлено Абанский райсуд для рассмотрения по существу. Второй обвиняемый объявлен в федеральный розыск.

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Лолита Белова