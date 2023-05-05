В Красноярском крае суд рассмотрит дело о контрабанде древесины на 230 млн рублей

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело о контрабанде леса почти на четверть миллиарда рублей. Как рассказали в ведомстве, обвиняемыми по ему проходят директор бухгалтерской фирмы, оказывающей услуги лесозаготовителям, а также фактический руководитель предприятия по переработке и экспорту древесины и пиломатериалов в КНР. Им инкриминируется ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины) и ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

По данным следствия, в течение трех лет, начиная с 2019 года, обвиняемые приобретали заготовленную древесину на территории Канского и Абанского районов. Лес скупался по цене значительно ниже рыночной, без документов и был заготовлен для нужд населения. Для придания законности владения товаром сообщники подделывали договоры купли-продажи с лесозаготовителями, которые фактически им лес не поставляли.

После переработки древесины в пиломатериалы злоумышленники предоставили в таможню подложные документы о ее происхождении и экспортировали. Следствие подсчитало, что по такой схеме за границу было незаконно вывезено более 28 тыс. кубометров пиломатериалов на сумму свыше 230 млн руб.

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов направлено Абанский райсуд для рассмотрения по существу. Второй обвиняемый объявлен в федеральный розыск.

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Илья Николаев