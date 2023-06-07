В Шадринске полиция изъяла крупную партию опасного сидра из Самарской области

Полицейские в Шадринске изъяли на одном из складов 17 тыс. л сидра от производителя, продукцией которого отравились десятки человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Об этом сообщают в УМВД по Курганской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

Владелец изъятой продукции имеет сеть магазинов разливных напитков, один из которых расположен в Шумихе. Предприниматель пояснил, что, узнав об опасности партии алкоголя, вывез ее из торговых объектов на склад. Свыше 500 тар сомнительной продукции находится под контролем полиции.

В июне в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр», который выпускала компания «Анди» из Самарской области. По данным «Ъ», всего в России за последнюю неделю этим суррогатным алкоголем отравились 90 человек, 29 из них погибли. Опасный напиток изымают из торговых точек по стране.

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