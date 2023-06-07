Число работающих в России курьеров превысило миллион

В 2023 году число работников сферы доставки превысило 1 млн человек, сообщила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). По ее данным, каждый шестой россиянин имел опыт работы курьером.

РАЭК ссылается на статистику игроков рынка, в том числе «Авито», «Самоката» и «Зарплаты.ру». Результаты исследования приводят «Ведомости».

Как уточнили в ассоциации, 38% курьеров совмещают работу с учебой, 16% — с другой работой. В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5%, его объем достиг 1,7 трлн руб. 47% онлайн-продаж пришлось на продажи маркетплейсов, а доставка из супермаркетов за год выросла на 66%.

По оценке ассоциации, на рынке доставки в России работает более 1700 компаний. Однако треть из них оказывает услуги только в Москве, а половина — в столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Екатеринбурге.

Рост спроса на курьеров начался в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Тогда прогнозировалось, что к 2024 году почти 450 тыс. человек в России будут работать курьерами, но в итоге спрос оказался выше, говорится в исследовании РАЭК.

По данным «Авито Работы», сейчас отмечается повышение спроса на поиск сотрудников в сферах, связанных с ручным трудом. В частности, в четыре раза вырос спрос на фрезеровщиков, фасовщиков, токарей и курьеров, а также менеджеров по продажам и кассиров старше 45 лет.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Опыт и труд все перетрут».

Лаура Кеффер