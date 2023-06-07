Детали для предприятий ОПК будут делать студенты из Петербурга

В Санкт-Петербурге на базе Академии машиностроения им. Котина с 1 сентября этого года запустят учебно-производственный комплекс, где студенты во время прохождения практики будут изготавливать детали для ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом стало известно по итогам прямой линии с участием вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина.

В настоящий момент в академии уже функционирует учебный завод, где студенты делают детали для Кировского завода. При этом они получают необходимую квалификацию для дальнейшего трудоустройства.

Планируется, что уже в этом году студенты изготовят около 10 тыс. деталей, в следующем — 50 тыс., а в 2025 году — 70 тыс. единиц.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что приоритетной сферой для выпускников города является промышленность. По его словам, квалифицированные кадры нужны корабелам, электронной промышленности, робототехнике, машиностроению и фармацевтике.

«Ъ-СПб» писал, что в 2023 году в колледжах Петербурга появятся две тысячи дополнительных бюджетных мест. При этом в университетах бесплатно смогут учиться еще 500 студентов.

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