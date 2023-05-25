Шесть хозяйств в Северском районе закрыли на карантин по лейкозу скота

В Северском районе ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории шести частных фермерских хозяйств. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Все предприятия расположены в станице Северской на улицах Горького, Таманской, Матросова, Казачьей, Киевской, а также в СДТ «Медик-1». Хозяйства по указанным адресам признаны неблагополучной территорией с радиусом 1,5 км.
На время карантина в очагах инфекции запрещены вывоз животных, посещение эпизоотических территорий, совместное содержание и выпас здорового скота и больных животных, доение и другие мероприятия. Меры действуют с 22 мая текущего года до полной ликвидации угрозы распространения инфекции.
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