Шесть хозяйств в Северском районе закрыли на карантин по лейкозу скота

В Северском районе ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории шести частных фермерских хозяйств. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Все предприятия расположены в станице Северской на улицах Горького, Таманской, Матросова, Казачьей, Киевской, а также в СДТ «Медик-1». Хозяйства по указанным адресам признаны неблагополучной территорией с радиусом 1,5 км.

На время карантина в очагах инфекции запрещены вывоз животных, посещение эпизоотических территорий, совместное содержание и выпас здорового скота и больных животных, доение и другие мероприятия. Меры действуют с 22 мая текущего года до полной ликвидации угрозы распространения инфекции.

Анастасия Донскова

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