Синоптик: Санкт-Петербург находится в тылу циклона

В среду, 7 июня Санкт-Петербург окажется под влиянием тыловой части небольшого, но довольно активного циклона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации при переменной облачности существенных осадков в регионе не ожидается, лишь в восточной части Ленинградской области пройдут кратковременные дожди. При этом температурные показатели останутся ниже климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге, по прогнозу господина Леуса, составит +15…+17 градусов, по области +14…+19. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет в течение дня 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

В четверг ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди, днем +17…+19.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что управление Роспотребнадзора по Петербургу признало все официальные городские пляжи непригодными для купания. Отдыхать на них безопасно для здоровья только без захождения в воду, пояснили в ведомстве.

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