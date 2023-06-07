Остатки суррогатного сидра в Удмуртии сняли с продажи

Суррогатный «сидр», оставшийся на складах торговых точек в Удмуртии, сняли с продажи и передали в правоохранительные органы. Об этом в Telegram рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. На объектах провели профилактическую работу в рамках запрета продажи напитка «Мистер сидр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В связи со случаями отравления алкогольной продукцией "Мистер сидр", сотрудниками минпромторга УР осуществлен выезд по торговым точкам, где по информации, выгруженной из ЕГАИС, он числился на остатках»,— рассказал господин Лашкарев.

Напомним, в результате отравления суррогатным алкоголем в республике погиб 20-летний молодой человек. Пострадала также 34-летняя женщина, состояние которое оценивается как тяжелое.