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В Ростовской области за нападение на полицейского задержаны двое мужчин

Двое неоднократно судимых жителей хутора Морозовский задержаны по подозрению в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

По данным правоохранительных органов, нападение произошло на одной из улиц населенного пункта. Местный участковый попытался остановить двух мужчин 42-х и 29-ти лет, нарушавших общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения. Вместо того, чтобы подчиниться полицейскому, подозреваемые вступили с ним в конфликт и начали наносить множественные травмы.

«Полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия, призывая граждан прекратить совершение противоправных действий. После чего мужчины были задержаны прибывшими полицейскими и доставлены в территориальный отдел»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Информация о происшествии направлена в региональное подразделение Следственного комитета. Мужчины пока привлечены к ответственности по ст. 19.3 КРФ об АП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Анастасия Назарова

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