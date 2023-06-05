В Ростовской области за нападение на полицейского задержаны двое мужчин

Двое неоднократно судимых жителей хутора Морозовский задержаны по подозрению в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

По данным правоохранительных органов, нападение произошло на одной из улиц населенного пункта. Местный участковый попытался остановить двух мужчин 42-х и 29-ти лет, нарушавших общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения. Вместо того, чтобы подчиниться полицейскому, подозреваемые вступили с ним в конфликт и начали наносить множественные травмы.

«Полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия, призывая граждан прекратить совершение противоправных действий. После чего мужчины были задержаны прибывшими полицейскими и доставлены в территориальный отдел»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Информация о происшествии направлена в региональное подразделение Следственного комитета. Мужчины пока привлечены к ответственности по ст. 19.3 КРФ об АП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Анастасия Назарова