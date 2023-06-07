Дорога к пункту пропуска «Гуково» на границе с ЛНР будет расширена к 1 июля

Автомобильная дорога на пути к пункту пограничного контроля «Гуково» в Ростовской области будет расширена до 1 июля, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По поручению президента власти региона организовали капитальный ремонт автомобильного пункта пропуска и путепровода, нескольких участков подъездной дороги. Для увеличения пропускной способности будет создана еще одна полоса движения.

Затем начнется ремонт путепровода на самом пункте пропуска, который планируется завершить до конца текущего года. Путепровод полностью разберут и построят новую конструкцию.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о том, что в текущем году планируется провести работы по расширению пяти пунктов пропуска в Ростовской области на границе с ЛНР и ДНР.

Анастасия Назарова