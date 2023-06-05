Пропускная способность пунктов пропуска на границе Ростовской области, ДНР и ЛНР будет увеличена

О планах по увеличению пропускной способности пяти пунктов пограничного контроля в Ростовской области доложил президенту РФ Владимиру Путину министр транспорта России Виталий Савельев. Информация о встрече главы минтранса с президентом опубликована на сайте Кремля.

По словам господина Савельева, в текущем году для обеспечения транспортной доступности новых регионов России планируется расширение пунктов «Весёло-Вознесенка» «Шрамко-Ульяновское», «Матвеев Курган», «Гуково» и «Куйбышево».

«На трёх пунктах, на наш взгляд, наиболее загруженных, – это «Джанкой», «Весёло-Вознесенка» и «Матвеев Курган» – будут использованы отечественные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа»,— рассказал Виталий Савельев.

В декабре прошлого года глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту с просьбой расширить пункты пропуска на границах республики. Несколько дней назад стало известно, что власти Ростовской области изъяли ряд участков в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районе региона в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной скоплением транспортных средств на пунктах пропуска. Всего властям будет передано 16 земельных участков для расширения транспортных коридоров.

Анастасия Назарова