Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пропускная способность пунктов пропуска на границе Ростовской области, ДНР и ЛНР будет увеличена

О планах по увеличению пропускной способности пяти пунктов пограничного контроля в Ростовской области доложил президенту РФ Владимиру Путину министр транспорта России Виталий Савельев. Информация о встрече главы минтранса с президентом опубликована на сайте Кремля.

По словам господина Савельева, в текущем году для обеспечения транспортной доступности новых регионов России планируется расширение пунктов «Весёло-Вознесенка» «Шрамко-Ульяновское», «Матвеев Курган», «Гуково» и «Куйбышево».

«На трёх пунктах, на наш взгляд, наиболее загруженных, – это «Джанкой», «Весёло-Вознесенка» и «Матвеев Курган» – будут использованы отечественные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа»,— рассказал Виталий Савельев.

В декабре прошлого года глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту с просьбой расширить пункты пропуска на границах республики. Несколько дней назад стало известно, что власти Ростовской области изъяли ряд участков в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районе региона в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной скоплением транспортных средств на пунктах пропуска. Всего властям будет передано 16 земельных участков для расширения транспортных коридоров.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...