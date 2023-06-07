Путин присвоил заместителю командующего войсками ЦВО звание генерал-лейтенант

Президент РФ Владимир Путин присвоил заместителю командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге) по военно-политической работе Рустама Миннекаева звание генерал-лейтенант. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Напомним, после перевода прежнего командующего ЦВО Александра Лапина на новую должность, Рустам Миннекаев стал временно исполнять обязанности командующего. В феврале новым командующим войсками ЦВО был назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

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