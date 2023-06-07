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Коммерсантъ FM
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Глава Центра Хруничева анонсировал отправку двух ракет «Протон-М» на Байконур

Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ) Алексей Варочко заявил, что центр планирует отправить на космодром Байконур две ракеты тяжелого класса «Протон-М». Об этом господин Варочко сообщил «РИА Новости».

Гендиректор напомнил, что в 2023 году, с космодрома уже были запущены две такие ракеты. Они помогли доставить на орбиту аппараты «Электро-Л» №4 (5 февраля) и «Луч-5Х» (13 марта).

«Протон» — ракета-носитель тяжелого класса, предназначена для выведения космических аппаратов в космическое пространство. Гендиректор госпредприятия «Космическая связь» Алексей Волин ранее говорил, что «Протон» будут пускать минимум до 2026 года. Центр Хруничева в январе 2022 года сообщал ТАСС, что производство должно завершиться в том же году.

Эрдни Кагалтынов

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