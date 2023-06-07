Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Республики Сербской Додик: британские спецслужбы пытаются свергнуть Вучича

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что сотрудники британской разведки организуют в Сербии массовые беспорядки, чтобы свергнуть действующего главу государства Александра Вучича.

Милорад Додик

Милорад Додик

Фото: МИД России

Милорад Додик

Фото: МИД России

«Я убежден, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии. Протесты четко демонстрируют, какова их цель, которая состоит в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александр Вучич был свержен путем уличных протестов»,— говорится в заявлении президента Республики Сербской (цитата по ТАСС).

По мнению главы государства, и в его стране, и в Сербии действуют одни и те же британские «менторы». Господин Додик считает, что «злоупотребления трагедиями» не прекратятся, пока в Белграде не будет уничтожен «эпицентр иностранной разведки».

В конце мая в Сербии прошли два масштабных митинга, один — в поддержку президента Александра Вучича, другой — протестный, с требованием призвать власти к ответу за две трагедии, связанные со стрельбой и многочисленными жертвами. На этом фоне произошло новое обострение ситуации в Косово, в котором на сторону Белграда встали США и ЕС.

Подробнее — в материале «Сербы померились митингами».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...