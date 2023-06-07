Президент Республики Сербской Додик: британские спецслужбы пытаются свергнуть Вучича

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что сотрудники британской разведки организуют в Сербии массовые беспорядки, чтобы свергнуть действующего главу государства Александра Вучича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: МИД России Милорад Додик

Фото: МИД России

«Я убежден, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии. Протесты четко демонстрируют, какова их цель, которая состоит в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александр Вучич был свержен путем уличных протестов»,— говорится в заявлении президента Республики Сербской (цитата по ТАСС).

По мнению главы государства, и в его стране, и в Сербии действуют одни и те же британские «менторы». Господин Додик считает, что «злоупотребления трагедиями» не прекратятся, пока в Белграде не будет уничтожен «эпицентр иностранной разведки».

В конце мая в Сербии прошли два масштабных митинга, один — в поддержку президента Александра Вучича, другой — протестный, с требованием призвать власти к ответу за две трагедии, связанные со стрельбой и многочисленными жертвами. На этом фоне произошло новое обострение ситуации в Косово, в котором на сторону Белграда встали США и ЕС.

Подробнее — в материале «Сербы померились митингами».

Эрдни Кагалтынов