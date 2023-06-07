Суд в Германии оштрафовал организатора пророссийских акций за оправдание действий РФ на Украине

Окружной суд Кельна приговорил уроженку Украины Елену Колбасникову к штрафу в €900 по статье об оправдании преступлений (ч. 2 ст. 140 УК Германии), передает Bild. Поводом для уголовного преследования стали высказывания госпожи Колбасниковой в интервью Bild Live, в котором она поддерживала действия России на Украине.

В интервью Bild активистка, в частности, заявила, что Россия «не агрессор, а помогает закончить войну на Украине». Госпожа Колбасникова сообщила, что обжалует приговор.

28 марта прокуратура Германии провела обыск в доме Елены Колбасниковой. Ведомство искало в Кельне доказательства нарушения санкций и одобрения преступлений. Ранее госпожа Колбасникова организовывала в Германии акции в поддержку действий властей России.

Отчасти расследование связано с публикацией Reuters о том, что госпожа Колбасникова и ее партнер Макс Шлунд пожертвовали деньги российским военным. На них якобы были приобретены портативные рации, наушники и телефоны. Санкции Евросоюза запрещают поставку и финансирование закупок определенных товаров для российских военных, в том числе средств радиопередачи. За нарушение санкций грозит до пяти лет лишения свободы.

Эрдни Кагалтынов