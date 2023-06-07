Госбюджетом едины

«Единая Россия» — единственная парламентская партия, у которой госфинансирование составляет менее половины всех доходов, следует из итоговых финансовых отчетов партий за прошлый год. Также из них можно узнать, что в ЛДПР руководителей ценят выше, чем региональные отделения, а эсеры тратят на партийное начальство больше, чем на выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Центризбирком опубликовал финансовые отчеты партий за 2022 год. Это первый год, который партии прожили на бюджетные средства, полученные по итогам прошедших в 2021 году выборов в Госдуму (они получают 152 руб. за каждый полученный партсписком голос). Согласно документам, госфинансирование для большинства парламентских партий — это и есть основной источник дохода. Так, у КПРФ бюджетные поступления составили 86% от всех собранных средств (1,6 млрд из 1,9 млрд руб.). Примерно на том же уровне этот показатель у ЛДПР, которая заработала за год в общей сложности 741 млн руб. (87%) и «Справедливой России — за правду» (84% при общем бюджете в 755 млн руб.). Самый высокий процент государственного участия у «Новых людей»: 456 млн из 495 млн руб., или 92%.

На этом фоне принципиально выделяется «Единая Россия» — единственная парламентская партия, у которой доля госфинансирования ниже 50%. Из бюджета она получила 4,3 млрд руб., а собрала пожертвованиями — 5,1 млрд руб. Общая же сумма привлеченных партией средств составила 9,9 млрд — чуть меньше, чем в прошлом году, когда у нее получилось аккумулировать 10,5 млрд руб. Примечательно, что единороссы не только активно привлекали пожертвования, но и брали займы — в общей сложности 216 млн руб., в основном деньги в долг партии давали ее же фонды поддержки. Также, отмечается в заключении ЦИКа, партия своевременно рассчитывалась по долгам, вернув займов почти на 498 млн руб. Кроме того, 212 млн руб. с небольшим «Единая Россия» собрала в качестве вступительных и членских взносов. В отчете партии фигурируют 30 членов партии, которые заплатили их в размере, превышающем 100 тыс. руб. Рекордсменом стал советник председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Виталий Кожевин, заплативший взносов на 1,54 млн руб. Это чуть больше, чем в прошлом году,— тогда господин Кожевин заплатил их на 1,4 млн руб. Тогда в аналогичном списке его обошел депутат Госдумы из Астрахани Ринат Аюпов, отдавший партии 2 млн руб. Как следует из отчета, чаще всего крупные членские взносы платят единороссы из НАО и Астраханской области.

Источник “Ъ”, близкий к руководству «Единой России», объясняет, что в партии действительно есть практики членских взносов, но они носят добровольный характер: ни их объем, ни частота никак не регламентированы. Это может быть и 10 руб., и 100 тыс. руб., и больше, говорит собеседник “Ъ”. Другой источник в партии добавляет, что, насколько он знает, общая сумма необходимых членских взносов на тот или иной период определяется региональными исполкомами партии (аппараты региональных отделений, занимающиеся выборами и другими организационными мероприятиями ЕР).

Большинство партий в принципе отказались от взимания членских взносов, такая традиция сохранилась только в КПРФ: там члены партии платят фиксированный взнос — в размере 1% от месячного дохода. За прошлый год, согласно отчету партии, КПРФ собрала в виде взносов 104 млн руб.— и это более чем в два раза превышает сумму поступивших в адрес партии пожертвований. При этом ни одного взноса крупнее 100 тыс. руб. в отчете КПРФ не фигурирует. Уплата членских взносов — ключевое уставное требование, которое действует с 1903 года, еще со времен РСДРП, говорит член ЦК Компартии, депутат Госдумы Сергей Обухов. И это не вопрос одного финансирования — такое требование несет в себе глубокий смысл, поскольку поддерживает боеспособность партийной структуры за счет того, что каждый член КПРФ ежемесячно поддерживает ее работу, объясняет коммунист.

Непарламентские партии, которые не получают средств из бюджета, сильно отстают по объемам доходов — так, «Яблоко» собрало пожертвований на 190 млн руб., Партия пенсионеров — 36 млн, «Коммунисты России» — менее 24 млн руб., а, например, у партии «Россия будущего» в декларации одни нули, ни доходов, ни расходов она не задекларировала.

Одной из основных статей расходов для партий остается содержание региональных отделений. ЕР потратила на эти цели 3,4 млрд руб., в то время как содержание руководящих органов стоило ей почти в три раза меньше — 1,3 млрд руб. КПРФ на региональные органы потратила в пять раз больше, чем на руководство (778 млн и 143 млн руб. соответственно), но сильнее всего экономили на партийном начальстве «Новые люди»: на региональные отделения партия потратила 193 млн руб., в то время как на руководство всего 26 млн руб. У эсеров приоритеты разделились поровну: 183 млн руб. ушло в регионы, а 185 млн руб. они потратили на руководящие органы. А вот ЛДПР свое руководство ценит выше всего: регионы получили 66 млн руб., тогда как на руководящие органы либерал-демократы потратили 133 млн руб. Для сравнения: в избирательные фонды «Единая Россия» перечислила 1,3 млрд руб., ЛДПР — 193 млн, «Новые люди» — 182 млн, КПРФ — 89 млн руб., а на последнем месте эсеры — всего 82 млн руб.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров