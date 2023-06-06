В ЗакСе одобрили введение курортного сбора в Петербурге с 1 октября

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-Петербурга одобрил законопроект о введении в городе курортного сбора для туристов с 1 октября 2023 года, сообщила парламентская пресс-служба во вторник, 6 июня. При этом фактически взимать плату с туристов начнут только с 2024 года.

«Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2023 года. Однако, с этого дня и до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка сбора. Далее она составит 100 рублей в сутки. День заезда при исчислении сбора учитываться не будет»,— сказано в сообщении.

Вырученные средства будут использоваться для строительства, реконструкции, содержания и благоустройства объектов туристической инфраструктуры, которые будут выбираться по результатам опросов жителей и гостей города. Отмечается, что от уплаты сбора освободят граждан 20 льготных категорий.

Подробнее о том, как может выглядеть курортный сбор в Петербурге — в материале «Курортному сбору дали отпуск».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте