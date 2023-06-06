В четырех районах Кубани ожидаются подъемы уровня воды

До конца суток 6 июня в четырех районах Краснодарского края прогнозируются подъемы уровней воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

По данным ведомства, подъемы воды, местами с достижением опасных отметок, могут коснуться Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Курганинского районов. Жителей просят быть осторожными.

Утром 6 июня МЧС объявило штормовое предупреждение по подъему уровня воды в водоемах бассейна реки Кубань. Жителям районов рекомендуют следить за оповещениями экстренных служб и подготовиться к возможной эвакуации.

Татьяна Ручкина

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