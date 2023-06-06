Ко Дню эколога ОТЭКО и добровольцы очистили 500 м пляжа в Волне от штормового мусора

2 июня, накануне Международного дня очистки водоемов и российского Дня эколога, ОТЭКО — оператор морских терминалов в порту Тамань — провела субботник на пляже пос. Волна. В экологической акции участвовали около 100 человек: сотрудники компании, волонтеры движения «Энергия добра» и жители поселка. Общими усилиями активисты очистили 500 метров береговой линии от штормового мусора: пластика, ветоши и обломков деревьев — всего собрали 350 мешков.



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На берег Черного моря вышли сотрудники нескольких подразделений ОТЭКО: цеха нефти и нефтепродуктов, управления корпоративной социальной ответственности, служб промышленной экологии, охраны труда и производственной безопасности. Также пришли сотрудники цеха сжиженных углеводородных газов: для них субботник в Волне был особо значим, многие из работников подразделения — жители этого поселка.

«Сотрудники это мероприятие буквально ждали, готовились к нему, приходили записываться добровольцами, уточняли детали. Все это говорит об ответственном отношении к природе каждого и подает хороший пример подрастающему поколению,— отмечает генеральный директор АО «Таманьнефтегаз» Павел Быков.— Уборка берегов стала для компании доброй традицией, субботник прошел в по-настоящему непринужденной, дружеской атмосфере: нашлось время и пообщаться, и пошутить, и сделать важное дело — очистить берег Черного моря».

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«Бытовой мусор, пластик, бумага и картон — всё собираем в отдельные мешки. Раздельный сбор действует на территории компании, этим же принципам — осознанного отношения к безопасности и защите природы — мы следуем и в повседневной жизни,— обращает внимание Екатерина Гемберова, руководитель управления по развитию систем безопасности ОТЭКО.— Интересно, что прямо по ходу субботника к нам присоединились отдыхающие на пляже люди: попросили мешки и перчатки, помогли с уборкой. Такие акции действительно объединяют».

Для многих участников субботника он стал третьим в череде акций по очистке морских берегов от штормового мусора. Год назад на этом же пляже и в Веселовке по инициативе ОТЭКО прошел субботник в рамках всероссийской акции «Вода России», месяц назад масштабная акция повторилась на пляже Веселовки. Участие в ней приняли более 500 человек. Помогать добровольцам приехал прославленный боксер-тяжеловес, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму Николай Валуев. И в начале лета добровольцы вновь вернулись в Волну.

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