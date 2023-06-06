В Петербурге завершили судебное следствие по уголовному делу бизнесмена Израйлита

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении предпринимателя Валерия Израйлита, обвиняемого в незаконном выводе средств на сумму $2 млн. Ранее суд прекратил его уголовное преследование по двум эпизодам мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит (справа) перед началом судебного заседания в Смольнинском районном суде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит (справа) перед началом судебного заседания в Смольнинском районном суде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Доказательства собраны, доказательств больше нет. Мера пресечения Израйлиту продлена по 02.08.2023, а вот прогулки суд запретил в связи с допускаемыми нарушениями, например, вождением фигурантом автомобиля, (…) а также посещением сигарного бара»,— сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, 6 июня.

Всего с 2019 года по делу Валерия Израйлита состоялось 150 судебных заседаний, проведено 5 экспертиз, допрошено 250 человек. Итоговые материалы уголовного дела составили более 200 томов.

Прения по делу назначены на 13 июня.

Как ранее писал «Ъ-СПб», суд прекратил уголовное преследование экс-главы совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита по обвинению в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации 26 млн руб. В производстве остались два эпизода, касающиеся вывода на счета нерезидентов $2 млн. Валерий Израйлит, по версии следствия, воспользовался объявленной президентом РФ Владимиром Путиным амнистией капиталов в 2016 году. Бизнесмен задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. Чтобы объяснить вывод валюты за рубеж, он якобы планировал купить собственную яхту у одной из своих фирм.

Подробнее — в материале «Срок давности победил мошенничество».

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