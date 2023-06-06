Путин пообщался по телефону с участником СВО, который вывел сослуживцев из-под огня

Президент Владимир Путин по телефону переговорил с командиром роты из Ростова-на-Дону Юрием Жулановым, который спас своих раненых сослуживцев во время военной операции. Он вывел их из-под обстрела. За мужество, проявленное в ходе СВО, военный будет представлен к званию Героя России. О разговоре с президентом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал сам Юрий Жуланов.

«Связали нас, и поговорили. Он интересовался, как и что произошло»,— сообщил он. «Интересовался моим состоянием, медицинским обеспечением, он меня похвалил… очень было приятно»,— рассказал Юрий Жуланов. «Он сказал, что представит меня к высшей награде и присвоению воинского звания»,— сообщил он.

Господин Путин ранее уже общался с участниками СВО. В декабре президент посетил штаб специальной военной операции, где встретился в том числе с добровольцами.

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Мария Федотова