В Свердловской области 7 июня ожидается град и ветер до 25 м/с

В Свердловской области ночью 7 июня местами ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 25 м/с, сообщил Уральский гидрометцентр. Также в регионе 6-7 июня сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности.

По данным гидрометцентра, 7 июня в регионе минимальная температура воздуха составит +9 градусов, максимальная дневная — +19 градусов. 8 июня на территории региона днем воздух прогреется до +23 градусов, ветер утихнет до 4-9 м/с.

Напомним, особый противопожарный режим на территории области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки, однако с 6 июня разрешили посещать Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места и Заказник Режевской в сопровождении экскурсовода и сотрудника территорий.

Полина Хабарова

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