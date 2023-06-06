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Коммерсантъ FM
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Таксисты попадают в аварии в семь раз чаще обычных водителей

Инфографика

Аварийность с участием легковых такси значительно выше, чем с легковыми машинами граждан. Водители такси попадают в аварии в 7,4 раза чаще, свидетельствуют данные ЦБ РФ по договорам, заключенным в 2018–2022 годах. Статистика также показывает, что молодые водители (в возрасте до 25 лет) попадают в аварии значительно чаще, чем зрелые. А по полисам «Мультидрайв» аварийность на 91% выше, чем по договорам, где количество водителей ограничено.

Ранее ЦБ также сообщал, что страхование такси убыточно — за период наблюдений (начиная с 2018 года) по полисам ОСАГО такси страховщики выплачивают больше, чем собирают премий.

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