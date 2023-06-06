Командующему Черноморским флотом Соколову присвоили звание адмирала

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов получил воинское звание адмирала. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Эти же указом звание адмирала присвоили Владимиру Касатонову — заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Виктор Соколов был назначен на должность врио командующего Черноморским флотом в августе 2022 года. До этого с 2020 года господин Соколов руководил Военно-морской академией имени адмирала Кузнецова.

С начала военной операции на Украине командные пункты Черноморского флота стали чаще подвергаться атакам. Господин Соколов в середине мая говорил, что флот нарастил защиту пунктов базирования из-за угрозы атак надводных и подводных дронов Украины.

Олеся Павленко