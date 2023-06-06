В Петербург прибыл первый рейс из Хабаровска авиакомпании iFly

6 июня начал работу регулярный авиамаршрут Санкт-Петербург—Хабаровск авиаперевозчика iFly, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково). Первый самолет приземлился в Пулково днем 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Перевозчик запустил программу регулярных рейсов, которые связывают города Дальнего Востока с культурной столицей России. Рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам»,— говорится в сообщении.

Маршрут будет обслуживаться самолетами Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания «Аэрофлот» с 4 июня открыла прямые маршруты Санкт-Петербург—Хабаровск и Санкт-Петербург—Владивосток. Рейсы в дальневосточные города перевозчик будет выполнять с июня по сентябрь 2023 года.

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