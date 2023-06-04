«Аэрофлот» запустил прямой маршрут между Петербургом и городами Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 июня открыла прямые маршруты Санкт-Петербург—Хабаровск и Санкт-Петербург—Владивосток. Рейсы в дальневосточные города перевозчик будет выполнять с июня по сентябрь 2023 года. Оба маршрута будут обслуживать самолеты Boeing 777.

«Из аэропорта Пулково во Владивосток запланировано до четырех рейсов, а в Хабаровск — до трех рейсов в неделю. В летние месяцы Группа "Аэрофлот" будет выполнять более 100 рейсов в неделю из Москвы/Санкт-Петербурга в пункты ДФО»,— говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота».

Впервые маршруты во Владивосток и Хабаровск из Петербурга были открыты авиакомпанией в 2022 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июне между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные «Сапсаны».

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