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Новый владелец Краснокамского бумкомбината не смог приобрести аналогичный актив в Коми

Компания Augment Investments Limited, ранее выкупившая Краснокамский бумкомбинат, не смогла приобрести Сыктывкарский лесопромышленный комплекс в Республике Коми. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на свой источник, владеющая предприятием австрийская группа Mondi уведомила Augment о прекращении сделки из-за того, что «отсутствовал прогресс в получении необходимых разрешений для завершения трансакции».

Сыктывкарский лесопромышленный комплекс начал работать в 1969 году. Сегодня выпускает офисную, офсетную и газетную бумагу, а также тарный картон и товарную целлюлозу. О планах Mondi продать этот российский актив Augment Investments Limited стало известно в августе 2022 года. На тот момент сделка оценивалась в 95 млрд руб. В декабре сообщалось, что сделка не получила одобрения российских властей и затормозилась.

Augment Investments Limited — инвестиционная компания, подконтрольная совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Включает в себя активы в фармацевтическом и других секторах в России и Европе. В начале этого года инвесткомпания выкупила у банка «Открытие» ООО «Кама», управляющее мощностями Краснокамского бумкомбината. По данным «Ъ-Прикамье», итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб. В конце мая Augment Investments Limited снизила свое участие в уставном капитале «Камы» со 100% до 0,1%, а 99,9% теперь принадлежат недавно учрежденному инвесткомпанией ООО «Лес Инвест Холдинг».

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