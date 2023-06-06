Австрийская Mondi не будет продавать Augment Сыктывкарский лесопромышленный комбинат

Австрийская Mondi решила не продавать компании Augment Investments Limited свой крупный российский актив — Сыктывкарский лесопромышленный комбинат в Республике Коми. Группа прекратила сделку о продаже своего акционерного общества, которое ведет деятельность на территории Эжвинского района столицы Коми, о чем уведомила представителей руководства Augment Investments Limited (Augment). Речь о выходе из соглашения о продаже АО «Монди СЛПК».

Источник «Ъ» в компании уточнил, что такое решение «стало следствием недавних переговоров с Augment, отсутствовал прогресс в получении необходимых разрешений для завершения трансакции». Поэтому, как и было отражено в условиях договора, «процесс продажи комбината будет прекращен».

О продаже СЛПК в Коми впервые официально сообщалось в августе прошлого года. Тогда шла речь о 95 млрд руб. (сумма сделки, которая могла состояться с одобрения комиссии правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями). Augment, намечавшая покупку, является инвестиционной компанией, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину и включает в себя активы в фармацевтическом и других секторах в России и Европе.

На сегодня совет директоров группы не отказывается от планов о продаже СЛПК, однако рассмотрит иные — альтернативные — варианты в плане подбора потенциальных покупателей. Кроме того, с конца прошлого года в стадии продаж находятся еще три базирующихся в РФ предприятия Mondi по производству упаковки (покупателем собирается выступить группа ГОТЭК).

Дарья Шучалина, Сыктывкар