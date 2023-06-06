Приставы демонтируют плавучий ресторан на набережной Малой Невки

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу проводят демонтаж плавучего ресторана Dozari на набережной Малой Невки в районе Биржевого моста у дома 14 по проспекту Добролюбова. Мероприятия по освобождению территории проходят в Петербурге днем во вторник, 6 июня.

Таким образом приставы исполняют решение суда об освобождении акватории. Ранее иск из-за самовольного использования водного объекта подала транспортная прокуратура.

Как пишет «Фонтанка», понтон размером 6 на 50 метров, на котором ранее располагалось заведение, с помощью буксира транспортируют в район Лисьего Носа.

Издание напоминает, что еще в 2017 году Следственный комитет РФ признал деятельность ресторана Dozari незаконной. Это произошло после того, как в заведении выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, противопожарных норм и норм техники безопасности. Возбуждалось уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ходе очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили от незаконной торговли более 20 земельных участков в восьми районах Петербурга.

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