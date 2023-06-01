Более 20 участков земли в Петербурге освободили от незаконной торговли

В ходе рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили от незаконной торговли более 20 земельных участков, находящихся в собственности Санкт-Петербурга. На текущей неделе мероприятия проводились в Центральном, Адмиралтейском, Приморском, Московском, Красносельском, Невском, Кировском и Выборгском районах города.

Как сообщили в ККИ, пять несанкционированных прилавков по продаже овощей и фруктов, в частности, были закрыты у станции метро «Проспект Большевиков», на Народной улице демонтированы два таких прилавка, ликвидированы торговые точки на проспектах Просвещения и Большевиков, улице Хошимина и около станции метро «Озерки». Возле метро «Адмиралтейская» функционировала незаконная торговая точка по продаже игрушек и сувениров. Еще один передвижной модуль в виде автоприцепа был изъят на Исаакиевской площади. Похожие торговые точки ликвидированы на Благодатной улице, проспектах Маршала Жукова и Авиаконструкторов, улице Зины Портновой, Шлиссельбургском и Пискаревском проспектах, улице Кораблестроителей, а также на Петровской улице в поселке Солнечном.

В общей сложности на склад временного хранения по итогам рейда было отправлено около двухсот единиц реализуемой продукции и торгового оборудования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Санкт-Петербурга предложило развить сеть городских киосков и ярмарок. Их собираются сдавать в аренду предпринимателям вместо земельных участков.

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