Ремонт улицы Авроры в Самаре завершится к концу июня

На участке дороги на ул. Авроры в Самаре в районе сквера уложен новый асфальт на площади около 5,5 тыс. кв. м. Кроме того, подрядчик нанес разметку. Об этом сообщает городская администрация.

«В дальнейшем дорожное полотно обновят на оставшейся площади проезжей части. Таким образом, 37 тыс. кв. м автодороги отремонтировали от борта до борта в прошлом году, а в этом году охватят ремонтом еще около 56 тыс. кв. м»,— говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Ремонт дороги на ул. Авроры планируется завершить к концу июня текущего года. Работы ведутся на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также ранее сообщалось о планах властей завершить ремонт ул. Коммунистической в Самаре в июне.

Георгий Портнов